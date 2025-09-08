Телеканал «Матч» покажет фильм о ЧМ в Кемерове по парашютному спорту

Телеканал «Матч» покажет фильм о чемпионате мира в Кемерове по парашютному спорту. Зрителей ждет спортивно-социальная драма, раскрывающая закулисье подготовки и проведения уникального мирового первенства. Мондиаль в Кемерове стал первым в истории, объединившим все дисциплины парашютного спорта.

Более 700 атлетов со всего мира, несмотря на пандемию и наложенные на российский спорт санкции, прибыли в сибирский город, чтобы принять участие в соревнованиях. Фильм расскажет, как России удалось организовать мероприятие такого масштаба в непростых условиях, и как спортсмены доказали свое мастерство на мировом уровне.

В центре сюжета – истории участников и организаторов, которые впервые публично делятся своими переживаниями, успехами и неудачами. Съемки проходили в течение десяти месяцев и включали в себя работу с архивами, реконструкцию ключевых событий и интервью со спортсменами из разных стран, включая Россию, США и ОАЭ.

Несмотря ни на что, парашютное сообщество продемонстрировало единство и приверженность спортивным ценностям. Фильм «Матч ТВ» обещает стать захватывающим рассказом о силе духа, преодолении препятствий и триумфе спорта.

Показ документального фильма «Мондиаль 2020. Сильнейшая сборная мира» состоится в 18.25 по местному времени. Возрастное ограничение – 12+.