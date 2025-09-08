Глава региона Илья Середюк и первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский обсудили цифровизацию медучреждений.

«Кузбасс – один из лидеров в стране в этом направлении, в прошлом году мы в числе первых регионов перешли на Единую информационную медицинскую систему. Теперь результаты всех анализов, обследований, назначения хранятся в единой системе. И доступ к ней есть в любом медицинском учреждении, даже в ФАПах отдаленных поселков», – отметил глава региона.

Как сообщили в администрации областного правительства, первый заместитель министра здравоохранения РФ признал опыт цифровизации кузбасских медучреждений успешным, поэтому работа в этом направлении будет продолжена и масштабирована.

Также Владимир Зеленский побывал в нескольких медучреждениях региона. Во врачебной амбулатории в поселке Металлплощадка Кемеровского округа первый замминистра здравоохранения РФ проверил, как медработники в сельской местности осваивают цифровые сервисы. В Кузбасской клинической станции скорой медицинской помощи им. Н.М. Годлевской Зеленскому показали автоматизированную систему управления «Скорая помощь» в действии. Кол-центры 03 и 103 принимают и обрабатывают вызовы со всего Кузбасса, затем они из единой системы распределяются по бригадам.

В Кемеровской клинической районной больнице им. Б.В. Батиевского первый замминистра здравоохранения России оценил, как организованы диспансерное наблюдение и записи на прием к врачу, также поинтересовался взаимодействием поликлиники и стационара. С работниками Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Зеленский обсудил персонифицированный учет лекарственных средств и медицинских изделий.

Фото: пресс-служба АПК

