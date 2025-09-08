В Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю состоялось награждение 100 активистов Движения Первых из разных районов региона знаком «Хранителя истории». Эту награду получили школьники, активно участвующие в поисковых экспедициях, патриотических проектах всероссийского и регионального уровня, ухаживающие за мемориальными объектами и стоящие в «Почетном карауле».

«Работа по этому направлению способствует объединению неравнодушных к истории нашей Родины детей, углубляет их знания и интерес к прошлому, воспитывает уважительное отношение к церемонии смены почетного караула», — отметила председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко.

Торжественное мероприятие прошло 8 сентября, в день, когда началась блокада Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны Кузбасс принял эвакуированных ленинградцев и их предприятия. Более 10 тысяч жителей Ленинграда работали на заводах и фабриках в Кемерове, Новокузнецке и Ленинск-Кузнецком, внося значительный вклад в общую Победу. Участники церемонии почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.