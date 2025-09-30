Добрые дела помогают не хуже, чем лечение

«Стоматология Кузбасс» — крупная российская сеть стоматологий, входящая в состав компании «Команда мечты». В Кузбассе она представлена двумя филиалами — в Кемерове и Новокузнецке. Обе клиники еще совсем молодые, но с первых же дней открытия активно занимаются социальной работой: помогают детским домам и благотворительным фондам. Участвовать в жизни региона – один из принципов «Команды мечты».

Шефство над детскими домами

Филиал «Стоматология Кузбасс» в Новокузнецке открылся в мае 2025 года и сразу же включился в благотворительную деятельность – взял шефство над детским домом-школой «Дом детства». Сотрудники клиники приехали к ребятам перед началом летних каникул и привезли множество подарков: мячи, скакалки, бадминтон. Выбор на спортивный инвентарь пал не случайно: в детском доме много спортивных секций, воспитанники занимают призовые места на различных соревнованиях.

Ребятишки из детского дома поблагодарили благотворителей и… пригласили сыграть футбол. Гости не смогли отказаться от такого предложения. Навестили мальчишек и девчонок уже летом в загородном лагере. Дружеская встреча по мини-футболу завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев поля.

«У нас все ребята занимаются футболом, играют хорошо, ездят на соревнования», — объяснил успех воспитанник «Дома детства» Илья Самарский.

Работники «Стоматология Кузбасс» приехали не с пустыми руками, снова привезли подарки: теннисные ракетки, бадминтон, наборы для рисования.

Врачи клиники — частные гости и в кемеровском детском доме «Умка»: приезжают на все праздники, чтобы поздравить малышей, оставшихся без родителей, подарить им подарки и главное – внимание, ведь дети не должны чувствовать себя обделенными.

День знаний в больнице

Конечно, благотворители не могли обойти стороной важное событие для всех ребятишек — начало учебного года. «Стоматология Кузбасс» вместе с фондом «Доброе сердце» поздравила детей, которые по состоянию здоровья находятся в больнице. Театрализованный праздник прошел в кемеровском центре кардиологии.

Поднять настроение маленьким пациентам пришла самая известная няня в мире Мэри Поппинс. Неожиданно на праздник явился капитан пиратского корабля Наглый Ник с друзьями — Безответственным Михой и Бестолковым Сэмом. Но пиратам не удалось испортить День знаний. Они присоединись к празднику и с удовольствием участвовали в викторине и уроке пения, которые для детей провела Мэри Поппинс. Делать добрые дела оказалось настолько заразительно, что пираты сами захотели научить ребят чему-то хорошему и организовали танцевальную зарядку. Юные пациенты с радостью повторяли движения за веселыми хулиганами.

Многим ребятам, находящимся в стационаре, пришлось перенести операции из-за врожденных пороков сердца, другие оказались в больнице только для наблюдения. Но для каждого из них праздник стал хорошим поводом отвлечься от больничных будней и порадоваться жизни.

«Существует много научно-исследовательских работ, которые говорят, что если детям напоминать о том, что они ничем не отличаются от своих здоровых сверстников, это дает очень хорошие отдаленные результаты. У фонда «Доброе сердце» существует несколько проектов, которые застрагивают наше детское отделение, в частности он помогает в закупке дорогостоящих препаратов и необходимого медицинского оборудования, которые дети и их семьи должны иметь дома. Также фонд проводит социальные проекты: это организация праздников, подарков детям», – рассказала главный детский кардиолог Кузбасса Александра Румянцева.

После праздничной программы всем детям подарили небольшие презенты – наборы с игрушками и полезными мелочами. Поздравили даже тех, кому еще не скоро в школу: организаторы прошлись по палатам и вручили подарочки мамочкам малышей.

Подарки к началу учебного года также получили кемеровские школьники из малообеспеченных семей. В Центре социальной помощи семьи и детям состоялось мероприятие в рамках городской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». «Стоматология Кузбасс» вручила семи ученикам красивые и удобные ранцы со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями.

«Мы старались поздравить ребятишек разных возрастов. Потому что зачастую дарят подарки только первоклассникам, а ребята постарше остаются без внимания, но ведь они тоже хотят пойти в школу с новыми рюкзаками и канцелярскими принадлежностями», — отметила Управляющая «Стоматологии Кузбасс» в Кемерове Анастасия Баева.

«Команда мечты» провела уже более 1000 благотворительных проектов по всей России, и останавливаться на этом не собирается. В компании уверены, что добрые дела помогают не хуже, чем лечение.

«Команда мечты» на сегодняшний день включает 16 клиник по всей России. Наша позиция — активно участвовать в жизни региона. Мы хотим помогать жителям быть здоровее: в наших клиниках доступны все виды лечения зубов, комплексный подход к здоровью полости рта, также пациенты могут бесплатно получить первичную консультацию и сделать компьютерную томографию. И, конечно, для нас важно заниматься благотворительностью: мы помогаем детским домам, социальным фондам, стараемся уделить внимание детям, находящимся в трудной ситуации», – рассказала Управляющая клиники «Стоматология Кузбасс» в Новокузнецке Татьяна Липаева.

