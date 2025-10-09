Участники программы «СВОи Герои. Кузбасс» делятся опытом и навыками. Например, Валерий Павленко провел Урок мужества для ребят кемеровской школы №40, на котором удалось побывать и нашей съёмочной группе.

Кемеровчанин Валерий Павленко был мобилизован в октябре 2022 года и вернулся домой после тяжелого ранения в июне 2024 года. Сейчас у мужчины насыщенная общественная жизнь. Валерий участник программы «СВОи Герои. Кузбасс» и его наставником стал Константин Лопатенко — министр транспорта региона. Герой находит время и для того, чтобы делится опытом и рассказывать детям о жизни там — «за ленточкой».

Мужчина награжден медалью «За отвагу» и имеет орден «Мужества». Сейчас Валерий трудится на Кемеровской ТЭЦ, инженером. Планы на будущее у ветерана СВО грандиозные.

Автор: Валерия Ширяева