Центральная модельная библиотека в Промышленной получит имя мэтра кузбасской литературы. А в Кемерове уже стартует школа писателей под историческим началом Евгения Сергеевича Буравлёва. О фронтовике, железнодорожнике, поэте и драматурге – в сюжете Владислава Буянова.

«Я не пишу о войне: трудно писать о войне. А уж кому, как не мне, строчку не бросить на круг?». Это одни из немногих строчек Евгения Буравлёва о Великой Отечественной войне – тяжёлое время плотно отпечаталось в его поэтической душе, из-за чего писать на эту тему было тягостно. Но на этом его достояние не заканчивалось – в биографии десятки сборников, произведений и стихотворений. Именно он стоял у руля, когда открывалось Кемеровское отделение союза писателей РСФСР – по-отечески, душевно, растил новых творцов.

Здесь, в Промышленной, Буравлёв жил, пока учился на станции. А в начале 1950-ых и вовсе переехал в Кузбасс на ПМЖ. Местные литераторы и библиотекари часто вспоминают о своём земляке – его произведений на руках не так-то и много, но каждое издание берегут, как зеницу ока. Скоро и отремонтированная в Промышленном центральная модельная библиотека получит имя героя.

Дело Евгения Буравлёва в Кузбассе продолжают и поныне — сегодня стартует школа литературного мастерства имени писателя-фронтовика. Из разных уголков страны отобрали 72 участника, которых на протяжении четырёх дней будут обучать этому нелёгкому, творческому делу.

Для многих в своё время Буравлёв как раз и был тем самым мэтром, наставником, который делал из начинающих писателей бриллианты кузбасской литературы. Грядущую школу, кстати, тоже назвали в его честь, а значит, достояние фронтовика будет жить не только в сердцах и душах серебряного поколения, но и уйдёт далеко в современность, в умы молодых.

Автор: Буянов Владислав