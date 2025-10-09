Все в ожидании чак-чака. Познакомиться с кухней и культурой татар приехали кузбассовцы с разных городов. Фестиваль в Прокопьевске объединил гостей разных возрастов и даже национальностей. Подробнее в сюжете.

Гости ежегодного фестиваля «Татар-пати» познакомились с культурой тюркского народа. Тюбетейку, казакин и камзол — традиционную одежду привезли специально для праздника. А танцоры исполнили шома бас, где сделали акценты на вращениях, энергичных движениях и прыжках.

«Татар-пати» объединил не только прокопчан, но и всех кузбассовцев. На фестиваль хотел попасть каждый. А еще сильнее желающие ждали татарскую кухню: плов, бешбармак и чак-чак.

Организаторы решили не останавливаться на осеннем празднике. Уже в декабре пройдет зимняя часть фестиваля.

Автор: Марина Киселева