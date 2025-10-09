Не знаете, чем заняться на этих выходных? Тогда у нас для вас отличные новости. У «Пачинской тыквы» появился настоящий конкурент — «Тыква Фест». Когда и где он пройдет, а главное, что ждет гостей события? Расскажем далее.

Чтобы 11 октября насладиться осенней атмосферой, нужно приехать в Калтан на площадку возле Дворца культуры «Энергетик». Сейчас активно идет подготовка к мероприятию. Но гости уже могут стать частью события – записать свою тыкву на конкурс. Оценивать ее будут по размеру, весу и форме. Категорию выбирает владелец.

Событие приурочили ко Дню работников сельского хозяйства. Сначала организаторы хотели создать только конкурс тыкв, чтобы местное предприятие получило качественные овощи для производства. Теперь мероприятие — уникальный семейный фестиваль.

А еще гости могут обменять пять килограммов тыквы на лотерейный билет и попытать удачу. Мероприятие стартует в 11:00 и продлится до 20:30.

Автор: Дарья Шибаева