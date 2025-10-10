В Новокузнецке построили новые машины по разливке чугуна

На Западно-Сибирском металлургическом комбинате завершено строительство современного комплекса разливочных машин в доменном цехе. Совокупная мощность двух агрегатов составляет 800 тыс. тонн в год — это в полтора раза выше производительности прежнего комплекса. Объем инвестиций в проект превысил 3 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года.

Новые разливочные машины соответствуют современным экологическим требованиям. Они оснащены мощными системами аспирации, что позволит улавливать газ и пыль в зоне разливки и улучшит условия труда. Высокая степень автоматизации оборудования упрощает для сотрудников их работу, повышает стабильность технологического процесса и безопасность операций. Будет создано более 40 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Проект реализован в кооперации с другими предприятиями российской промышленности, все установленное технологическое оборудование — российского производства.

«ЕВРАЗ ЗСМК — флагман кузбасской металлургии. В текущем году на комбинате запустили новую коксовую батарею, возводят современный комплекс серогазоочистки аглофабрики. Для строительства высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» металлурги ЕВРАЗ ЗСМК отправили первую партию рельсов. Ввод нового комплекса разливочных машин — еще один показатель стабильности предприятия и драйвер для развития металлургии и экономики Кузбасса», — отметил губернатор Илья Середюк.

«Новый комплекс по разливке чугуна — один из реализуемых инвестиционных проектов ЕВРАЗ ЗСМК. Он даёт нам запас производительности, повышенную надежность и технологическую гибкость. В зависимости от ситуации в отрасли мы будем готовы направлять чугун как для внутренних переделов комбината, так и для внешних потребителей, оперативно реагируя на запросы рынка. Современное отечественное оборудование с высокой степенью автоматизации и экологическими решениями — инвестиция в долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность предприятия», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.