Утро студентов Горного техникума началось не с пар. Они вместе с социальными работниками развозили овощные наборы горожанам. Кому достался лук и картофель — в нашем сюжете.

Овощное ассорти получила прокопчанка Зинаида Спиридоновна. Уже больше пяти лет волонтеры на дом привозят ей лук, картошку и морковку — все это хранится у пожилой хозяйки до нового года.

Студенты Горного техникума развезли прокопчанам 280 наборов овощей. А это около 80 килограммов капусты, лука и картофеля. Сезонные плоды ежегодно привозят из Промышленновского, Новокузнецкого, Прокопьевского и Крапивинского районов.

В планах у волонтеров развести до конца недели наборы в тысячи прокопьевских семей.

Автор: Марина Киселева