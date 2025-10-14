В Кузбассе продолжают помогать бойцам «за ленточкой». Например, в Прокопьевске развернулось целое производство. Чем именно занимаются волонтеры города, смотрите в сюжете далее.

Ежедневно здесь кипит активная работа. У каждой волонтёрской группы своё направление, но задача одна — оказать помощь и поддержку землякам на передовой. Например, учитель физики Татьяна Симоненко вот уже несколько месяцев осваивает новую для себя науку — плетение сетей. Говорит, такую же увлекательную и полезную, как её предмет.

Тем временем девчата из «Сухбата» снабжают защитников домашней провизией, приготовленной с любовью и заботой. Прокопчанки производят не только первые и вторые блюда, но и выпечку, и десерты.

В ассортименте сухие супы, молочные и мясные каши, картофельное пюре, солёное сало. Сухарики, фруктовые чипсы, злаковые снеки, пряники и печенье. Так же есть витаминный чай с добавлением сибирских трав и растений — горячий привет с Родины.

Автор: Валерия Ширяева