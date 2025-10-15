15 октября в Кузбассе прошёл второй региональный Слёт наставников, собравший более 200 участников. Мероприятие объединило наставников-волонтеров различных профессий: предпринимателей, педагогов, спортсменов и работников культуры. Основной состав участников представляли наставники, взявшие на себя важную миссию помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В программе мероприятия были запланированы обучения наставников и практикумы. Наставники Кузбасса поделились опытом организации муниципального сообщества наставников, формами поддержки наставляемых в спорте, командной работы над проектом, практикой организации трудотрядов.

По итогам слёта 22 участника были награждены грамотами Министерства образования Кузбасса. Слёт стал важным шагом в развитии института наставничества в регионе. Мероприятие подчеркнуло важность живого общения и поддержки несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.