В одной из деревень Юргинского округа открыли модульное здание общей врачебной практики

Модульное здание общей врачебной практики запустили в работу в деревне Талая. Как рассказал губернатор Илья Середюк, прежняя амбулатория уже не соответствовала требованиям. Теперь же в новом помещении есть все, чтобы принимать пациентов было удобно.

Оборудованы кабинеты педиатра, терапевта, акушера-гинеколога, а также функциональной диагностики, процедурный и прививочный. Оснастили медучреждение аппаратом ЭКГ, автоматическим дефибриллятором, лабораторными аппаратами и приборами для определения уровня глюкозы, холестерина и гемоглобина.

– Один из приоритетов нашей работы — сохранение здоровья кузбассовцев. Для решения этой задачи создаем комфортные условия как для пациентов, так и для врачей. Важно, чтобы возможность получить качественную медицинскую помощь была в каждом поселке, – отметил глава региона.

В сельских и отдаленных территориях Кузбасса уже построено 32 новых модульных ФАПа и амбулатории, а до конца этого года появятся еще 13.

Фото: Илья Середюк/Telegram

Подписаться на телеграм-канал губернатора

Подписаться на МАХ