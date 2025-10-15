В Калтане открыли новый городской парк площадью 9,2 га. Как сообщает пресс-служба областной администрации, на реализацию проекта его благоустройства город получил грант в размере 92,9 млн рублей.

На территории парка располагались два природных озера, их почистили, обустроили должным образом берега и организовали места отдыха. Также подрядчик привел в порядок пешеходные дорожки, установили новую садовую мебель, детский игровой комплекс, освещение и видеонаблюдению. Кроме того, в парке появились новые кусты и деревья.

«Там стоит побывать, даже если вы не из Калтана. Это одна из пяти общественных территорий, ставших победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Также закончили благоустройство территории около Дворца культуры и искусства в Ленинске-Кузнецком. До конца ноября завершим работы еще на трех объектах — в Киселевске, Прокопьевске и Топкинском округе», — отметилгубернатор Кузбасса Илья Середюк.

Парк благоустроили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».