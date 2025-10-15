Ставка на молодежь и плей-офф: волейбольный «Кузбасс» обозначил задачи на новый сезон

«Кузбасс» в прошлом сезоне через квалификационный раунд пробился в плей-офф Суперлиги, где остановился на стадии четвертьфинала, уступив будущему чемпиону страны, казанскому «Зениту», в двух матчах. Прошло немногим более полугода, а состав команды значительно преобразился. Кемеровский клуб расстался с семью игроками, в основном опытными волейболистами, такими как Александр Маркин, Роман Брагин и Александр Ткачёв. Взамен ушедших игроков, половине из которых уже за 30 лет, защищать цвета «Кузбасса» призвана молодежь. Из шестерых новичков больше 25-ти только доигровщику Ивану Пискареву, а его коллеге по амплуа Александру Коченову всего 19 лет. Также в обойме «Кузбасса» молодые таланты, уже знакомые кемеровским болельщикам, – Илья Юльмухаметов, Кирилл Напольских и Илья Морозов.

«Наша главная задача – подготовка молодых игроков к предстоящим сезонам. Что касается этого сезона, мы нацелены на выход в плей-офф. Возможно, для нас это планка несколько завышенная, но мы будем к ней стремиться. У нас в этом году сформировалась достаточно молодая и интересная команда. Ребята уже показали себя в предсезонных товарищеских матчах с новосибирским «Локомотивом» и на Кубке Победы. Я имею в виду не результаты, а командное взаимодействие и желание наших игроков, эти компоненты нам очень понравились», – рассказал исполнительный директор волейбольного клуба «Кузбасса» Сергей Ломако.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)

В двух турах Кубка Победы, который прошел во второй половине сентября, «Кузбасс» провел по две встречи с казанским «Зенитом», московским «Динамо» и «Динамо-ЛО» из Соснового бора. В этой сложной группе кемеровчанам не удалось одержать побед. Однако главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий остался доволен тем, как его подопечные провели турнир, который рассматривался как обкатка обновленного состава в боевых условиях перед стартом чемпионата России.

«На играх Кубка Победы мы смотрели, в первую очередь, не на соперников, а на себя, так как перед нами стояла задача минимизировать количество ошибок. После каждого матча смотрели видеозаписи, разбирали игровые моменты. Ребята – молодцы, выполняли установку на каждую встречу и старались исправить недочеты, – подчеркнул наставник команды. – По ходу сезона мы будем играть с такими сильными соперниками, как столичное «Динамо», казанским «Зенитом» и одноименной командой из Санкт-Петербурга. Нам с ними очень сложно конкурировать на данном этапе. Но матчи с грандами – это отличный шанс для наших молодых ребят проявить себя».

Отметим, что на Кубке Победы «Кузбасс» играл не оптимальным составом. Весь турнир пропустил игравший на чемпионате мира за сборную Кубы блокирующий Давид Фиэль. Несмотря на неудачное выступление (кубинцы сенсационно не вышли в плей-офф), латиноамериканский легионер не пал духом. Но лучшие игровые кондиции ему предстоит набирать уже по ходу чемпионата России. Восстановились после травм доигровщики Тимофей Тихонов и Иван Пискарев, не сыгравшие во втором туре Кубка Победы. И это отличная новость, поскольку предстоит насыщенный старт Суперлиги. Волею календаря «Кузбасс» первые четыре встречи «гладкого» сезона проведет на своей площадке, причем три матча уместятся в полторы недели. Однако команда физически хорошо готова, насыщенный график не должен сказаться на дружине Сергея Троцкого. В новом сезоне выводить команду на матчи будет новый капитан, связующий Игорь Коваликов.

«Я очень обрадовался, когда узнал, что мне доверили такую важную роль. Наша молодежь задорная, веселая, иногда даже приходиться успокаивать. Но где-то ребятам еще не хватает опыта. Мы вместе обсуждаем ошибки, работаем над ними. От игры к игре будем прибавлять, – сказал новоиспеченный капитан «Кузбасса». – Первая игра чемпионата – это всегда праздник для болельщиков, которые уже заждались начала сезона. Обещаю, что мы дадим бой Новосибирску. Следующие соперники – «МГТУ», «Динамо-ЛО» и «Нова» – нашего уровня, в играх с ними мы должны добиваться нужного нам результата».

Билеты на матч-открытие чемпионата России, который сразу стартует «сибирским дерби» между «Кузбассом» и «Локомотивом», распродали все. И это неудивительно – волейбол в Кемерове любят, к тому же намечается традиционный десант болельщиков из Новосибирска. Тем, кто не успел купить билет, на заметку: игру против «Локомотива», как и все домашние матчи кемеровской команды в этом сезоне, можно посмотреть в прямом эфире телеканала «Кузбасс Первый».

Фото: Валерия Ширяева