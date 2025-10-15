Губернатор Кузбасса Илья Середюк поддержал инициативу Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, касающуюся усиления ответственности теплоснабжающих организаций через повышение штрафов за нарушения, допущенные при подготовке к отопительному периоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Во время пленарного заседания Володин акцентировал внимание на важности этого вопроса, заявив: «Мы входим в отопительный сезон. Огромное количество жалоб на теплоснабжающие организации. Надо сделать все для того, чтобы повысить ответственность тех, кто отвечает за подключение. Надо брать эти вопросы на контроль, вносить предложения в законодательство, чтобы штрафы были увеличены за недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей теплоснабжающих организаций, концессионеров».

Председатель Госдумы обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, и добавил, что депутатский корпус ожидает от Правительства действенных мер, «которые сделают жизнь людей лучше и повысят ответственность организаций в сфере коммунального хозяйства».

Напомним, что в отличие от большинства территорий России, где только начинают подавать тепло жителям, в Кузбассе отопительный сезон начался месяцем ранее – 15 сентября.

Илья Середюк, комментируя ситуацию, отметил: «Вопросы теплоснабжения в Кузбассе — на особом контроле, сам смотрю за сообщениями в соцсетях, отслеживаю аналитику. В этом году количество жалоб, связанных с запуском отопления, сократилось в полтора раза. Динамика положительная, но расслабляться рано. Поддерживаю предложение Вячеслава Викторовича. Организации, которые неэффективно выполняют свою работу, нужно наказывать».

В текущем сезоне на подготовку к зимнему периоду в Кузбассе было инвестировано 13,8 млрд рублей. В эксплуатацию введены 908 котельных и 3,9 тысячи километров тепловых сетей.