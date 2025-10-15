Вырастить из начинающих профессионалов своего дела. Вчера в Калининграде стартовал образовательный интенсив «МедиаНаставник». Среди участников и наш медиахолдинг «Кузбасс». Как проходят дни обучения, и что нового принесёт стране этот форум – узнаем у наших коллег.

На интенсиве собрались все мастаки сферы – журналисты, блогеры, продюсеры и руководители медиахолдингов. Каждый день – встречи, сессии, обучение и авторитетные спикеры. Трудятся всей страной – здесь 62 региона и ещё 12 подключаются заочно. И всё – ради одной цели.

Нашему медиахолдингу на самом деле есть чем поделиться, ведь экскурсии молодых ребят на наш телеканал – это обычное будничное дело. Здесь они познают внутреннюю кухню и могут спросить обо всём, что их интересует. Более того, коллектив медиахолдинга «Кузбасс» – это организаторы, кураторы и руководители направлений на профильной смене «Молодые ветра», где каждый юный журналист вкушает профессию сполна и уходит с большим багажом опыта.

Сам интенсив «МедиаНаставник» появился неспроста, а по нацпроекту «Молодёжь и дети» федерального проекта «Россия – страна возможностей». Это прямой путь к созданию единой системы обучения молодых ребят, чтобы ковать квалифицированные кадры.

Автор: Буянов Владислав