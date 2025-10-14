Сказка ложь – да в ней намёк. На то, что живёт она до сих пор и яркие образы, нереалистичные, но любимые сердцу сюжеты могут стать даже толчком для театральной постановки. Накануне героев оживляли на подмостках Анжеро-Судженска, а в Осинниках и вовсе знакомились с современной сказкой. Об этом – в сюжете Владислава Буянова.

8 школа Анжеро-Судженска на день стала пристанищем сказки, да не только русской, но и других народов. Специфическая одежда, знакомые многим или неизвестные мотивы, ну и, конечно, красочный антураж вымышленной прозы. Но за одним днём – месяцы подготовки. Ведь фольклор так просто на сцене не поставишь – нужно впитать его каждой клеточкой своего тела, прочувствовать.

Столь интернациональный театральный день организовали не просто так, а с грантовой поддержкой общества «Знание». Имел этот фольклорный праздник и практическое применение – на деньги, которые выделили, купили звуковую аппаратуру, микшерные пульты и микрофоны. Но задумка, конечно, была не только в этом.

А вот уже с более современной литературой, но всё также не совсем реальной познакомились ребята из Осинников. К ним приехала писатель-фантаст Фалена Лысакова. В репертуаре, как взрослые произведения, так и детские – с яркими иллюстрациями и живыми образами, ведь увидеть своими глазами героев произведений лучше, чем просто прочитать.

Автор: Буянов Владислав