Your browser does not support HTML5 video.

За плечами Альберта Шариповича — два контракта в составе подразделения специального назначения «Ахмат». В 2023 году он участвовал в боях на территории ДНР в качестве старшего штурмовой группы, а в 2024 году выполнял задачи в составе разведывательной группы на Курском направлении.

Завершив службу на передовой, он взял на себя новую, не менее важную миссию — воспитывать патриотов и вести за собой молодёжь. Сегодня Альберт Шарипович — педагог по физической культуре и руководитель кадетского корпуса. Для своих воспитанников он не просто наставник, а живой пример мужества, стойкости и доброты.

Альберт Шарипович активно участвует в патриотических инициативах и входит в состав Совета по делам участников СВО при главе Междуреченского муниципального округа. В следующем году он планирует присоединиться к региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс», чтобы применить полученный опыт на благо развития родного региона.