Творчество помнит подвиги. Постановку по знаменитому произведению, созданную при поддержке Российского фонда культуры, уже увидели жители Ленинска-Кузнецкого. О чем рассказали горожанам приезжие артисты? Узнаете далее.

Спектакль создали по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». В основе работы эпизод Великой Отечественной войны, когда группа раненых солдат не дала немецким диверсантам взорвать железную дорогу. Автор повести переосмыслил реальную историю, заменив мужчин на девушек-зенитчиц. Актеры Новокузнецкого театра кукол «Сказ» в свою очередь постарались передать переживания своих героев, показать их мужество.

Работу создали в жанре театр предметов. По задумке каждая вещь на сцене — не просто реквизит, а герой, который помогает лучше понять владельца. Для восприятия такой работы нужно хорошее воображение.

Мужество, самоотверженность, дружба и солидарность – главные темы нового спектакля. Сюжет многим знаком по фильму Станислава Ростоцкого и урокам литературы в школе. Задача артистов – не создать новые смыслы, а выразить «то, о чем хотел сказать автор».

Автор: Дарья Шибаева