Что такое командная работа? На это вопрос точно знают ответ горожане Киселевска. Юные активисты объединений поучаствовали в творческих мастерских и квизах, а специалисты учреждений дошкольного образования показали физическую выносливость. Подробнее — в нашем сюжете.

Школьные лидеры, волонтеры и участники объединений на Форуме «Время первых! Время активных!». Вместе с организаторами они дали старт городскому смотру-конкурсу «Команда дел».

На старте – команды образовательных учреждений Киселевска. Все они приняли участие в туристическом слете оздоровительного лагеря «Спутник».

В каждой команде – шесть человек. Пять женщин, один мужчина и судья. Участники учреждений дошкольного образования на станциях показывают физическую выносливость, ловкость и тактические способности.

Пример командной работы показали специалисты детского сада №66, они же стали победителями слета.

Автор: Марина Киселева