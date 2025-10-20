Кузбасские хранилища истории ненадолго переместили школьников в далёкое прошлое. Краеведческий музей Ленинска-Кузнецкого показал настоящий быт предков, а детская библиотека Прокопьевска – ценнейшие экземпляры литературы. Как это было, и что нового увидели ребята – расскажут наши коллеги.

Краеведческий музей Ленинска-Кузнецкого на время переместил школьников в прошлое. В этом небольшом путешествии ребята узнали, как жили наши предки и как обустраивали свою хату. Поорудовать старинными инструментами тоже получилось – отправили чугунок в печь при помощи ухвата. Даже экскурсовод был подстать времени, да и неспроста, а чтобы максимально погрузить ребят в атмосферу этого быта.

А вот в детской библиотеке Прокопьевска быт предков не увидишь, но зато прочитаешь их рукописи. Недавно она отметила свой 100-летний юбилей и во всей красе показала школьникам, чем гордится. Здесь и исторические документы, карманные книги военных лет, детские энциклопедии начала 20 века, даже есть паспорта коней, что стояли на службе. Ну и, конечно, гордость библиотеки «Слово о полку Игореве» 1934 года издания.

Столь круглая дата – целый век. Для сотрудников библиотеки без наград не прошла. Небольшой, но дружный коллектив отметили заслуженными наградами Правительства Кузбасса и администрации города. Но главный их подарок в этот день – всё то, что видят юные прокопчане здесь, в хранилище рукописной истории. Удалось сохранить, не потерять – а это уже подвиг.

Автор: Буянов Владислав