Школа одна, а дорог много. С такой проблемой столкнулись прокопчане. А жители Киселевска тем временем уже вооружились лопатами. Заинтриговали? Тогда смотрите следующий сюжет с подробностями.

К первому корпусу 45-й школы Прокопьевска ведут несколько тропинок, которые в вечернее время оказываются в темноте. Здание находится в самом центре 10-го микрорайона, поэтому к строению идут со всех сторон. Недавно специалисты решили заасфальтировать нужные дорожки и добавить свет, облагородить территорию вокруг школы и детского сада № 5 «Лучик». Но впереди еще много работы.

Тем временем в киселевском парке «Весенний» завершают работы. Здесь будет стадион и малые архитектурные формы. Уже готово основание для спортплощадки. Впервые о благоустройстве территории заговорили в 2022 году. Реализовать масштабный проект удалось благодаря победе города во Всероссийском конкурсе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Местные жители и сейчас заботятся о локации.

Благоустройство парка мастера начали весной этого года. За это время пустырь стал местом отдыха и общения. Накануне жители высадили на локации 60 саженцев жимолости, вишни и дуба, создали арт-объект и еще раз доказали: кто хочет, тот делает.

Автор: Дарья Шибаева