50 юных жителей Осинников сыграли в художественном фильме, который посвятили подвигу предков. Премьера кинокартины «Спасибо деду за Победу» состоялась во Дворце культуры «Октябрь». На ней побывали и наши коллеги.

До начала просмотра – считанные минуты. Юные актеры общаются друг с другом, делятся впечатлениями о процессе съемок, обсуждают свои роли и вместе ожидают реакции зрителей на фильм. В зале их родные и близкие, которые поддерживают их в такой важный момент. Первый показ фильма производства детской медиа студии не заставил себя ждать. На экране – история главного героя Савки, который увидел войну во сне. Это запустило процесс внутренних изменений и переосмысления жизни. Сыграть такую роль достаточно тяжело, однако Илья Ковальчук с задачей справился.

Каждая роль, даже эпизодическая – важна. Юные актеры старались передать нужную атмосферу, показать зрителям истинные ценности. Военная тема в кино занимает особое место и вызывает сильные эмоции, как у зрителей, так и у актеров.

Автор: Эльвира Галиева