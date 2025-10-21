Выходец из глубинки покорил Барселону и Бухарест. Речь про кузбасского чемпиона мира по шахматам среди юниоров — Сергея Долматова. О встрече гроссмейстера на его родной земле — в Киселёвске — в нашем сюжете.

Карьера будущего чемпиона мира началась в шахматно-шашечном клубе Киселёвска. Туда его впервые привел отец. А дальше, как говорится, понеслось. Олимпиада в Маниле, чемпионаты в Европе. Западные страны и столицы — всегда хорошо, но вернуться на родные земли — по-особенному тепло.

Гроссмейстер рассказал участникам встречи о самой интересной фигуре и о шахматной партии с Анатолием Карповым.

Сейчас Сергей Долматов работает тренером и обучает будущих звезд шахматных турниров беспроигрышным стратегиям.

Автор: Марина Киселева