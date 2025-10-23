Релизы, телевизионные сюжеты, ВК-клипы, материалы в газету – все эти жанры успели освоить калтанские ребята. Участники проекта «PRO-Медиа Вместе» успевают не только освещать жизнь малой Родины, но и побеждать в грантовых конкурсах. Один из таких «Город друзей – город идей!». Какую историю благодаря этому начали? Узнавали наши коллеги.

Речь о проектах «Йожики» с особенными детьми и «Люби и знай родной Калтан». Пока они готовятся к запуску, школа юных журналистов уже распахнула свои двери для пытливых ребят. Коллектив пресс-центра получил грант, на который смог приобрести новые дистанционные микрофоны – практически главный инструмент любого корреспондента.

А юных журналистов становится все больше. К акулам пера присоединились участники медиацентра «Многоточие» школы №1. Погружение профессию началось сразу. Первое, чему начали обучаться юнкоры — фотография. Однако впереди – насыщенный путь становления. Без домашних заданий, конечно, никуда. Ведь проект — это не только увлекательные журналистские эксперименты, но и, прежде всего, школа.

Автор: Эльвира Галиева