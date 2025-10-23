«Они были первыми». Так называется необычная выставка, которая открылась в Прокопьевске. Посетители помимо просмотра документального телевизионного очерка «Все ушли на фронт» смогут изучить уникальные экспонаты. О них и расскажем далее.

Фото, методическая литература и личные вещи выпускников разных лет. Эти предметы стали частью экспозиции и попали на выставку благодаря жене летчика-инструктора Василия Негринёва – Марией Абрамовной. Среди материалов есть и учебники так называемого учлета.

Специалисты музея могут рассказать не только про сокровища выставки, но и об истории объединения. Его создали в 1934 году в небольшом одноэтажном здании. Курсантами стали местные жители и приезжие ребята из Киселевска. Через год прошел выпустили первых покорителей неба.

Ежегодно за новыми знаниями в аэроклуб приходило около 150 человек. Они могли стать пилотами, планеристами и парашютистами. Пять выпускников получили звание «Герой Советского Союза», проявив себя в годы Великой Отечественной войны. Истории подвига можно узнать на выставке до 21 декабря.

Автор: Дарья Шибаева