Испытания бассейном прошли спортсмены в Прокопьевске. Юные пловцы соревновались в традиционных стартах. О титулованных участниках и изменениях в турнире – в сюжете наших коллег.

Соревнования «Юный пловец Кузбасса» по праву вернулись в Прокопьевск. Там традиционные старты всегда проходили два раза в год вплоть до 2022 года. Три года перерыва и «черная жемчужина Кузбасса» снова принимает спортсменов.

Варвара Бабуцкая — лидер прокопьевской команды. Совсем недавно она в составе сборной Кузбасса триумфально выступила на чемпионате и первенстве Сибири в Новосибирске.

Ранее соревнования по плаванию проходили 2 раза в год. Отныне традиционные старты охватят все четыре времени года. Дважды на короткой воде, столько же — на длинной.

Автор: Марина Киселева