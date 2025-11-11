Бригада Алексея Куслий шахты «Усковская» добыла 2 миллиона тонн угля c начала года

Шахта «Усковская» Распадской угольной компании (РУК) достигла двухмиллионной отметки по добыче угля с начала 2025 года, досрочно выполнив годовой план. Высоких показателей добился участок № 5 под руководством начальника Дмитрия Роганова, бригадира Алексея Куслий и механика Евгения Зуева.

Генеральный директор РУК Владимир Мельниченко поздравил шахтеров с производственным достижением. Он отметил их высокий профессионализм и пожелал коллективу предприятия дальнейших успехов и безопасной работы.

Два миллиона тонн коксующегося угля марки ГЖ добыты из двух очистных забоев. В апреле шахтеры завершили добычу угля из лавы 48-10, а в июне была введена в эксплуатацию новая лава 48-12. Ее общие запасы составляют 2 250 тыс. т угля. Завершить их отработку горняки планируют в мае 2026 года.

Передовая бригада Алексея Куслий трудится на современном очистном оборудовании. В забое применяется многофункциональная система безопасности. В нее входит программно-аппаратный комплекс производственной связи и позиционирования сотрудников с функцией предупреждения о нахождении в опасной зоне. Аэрологическую обстановку контролирует система газовой защиты. Обеспечивать безопасное ведение работ помогают средства видеофиксации – стационарные камеры в забое и встроенные в головные светильники видеорегистраторы.

Шахта «Усковская» добывает ценный коксующийся уголь марки ГЖ. Балансовые запасы предприятия составляют 328 млн тонн, что обеспечивает дальнейшее развитие добычи.

Автор фото – Роман Валяев

Автор текста – Анна Лаврова

Реклама. ООО «Распадская угольная компания». ИНН 4253029657. Erid: 2VtzqvJRmtk