В Древней Руси детей с первых дней жизни приучали к холоду. Так что закаливание – древняя традиция. Однако продолжать ее хотят не все. Почему? Расскажем далее.

На недавней перекличке «моржей» в Прокопьевске были как новички, так и опытные участники. Есть активисты и с 30-летним стажем. Собрания в клубе закаливания проходят регулярно. Сейчас как раз идет подготовка к зимним купаниям.

Однако обливаться сразу несколькими ведрами в первое время нельзя. Закаливание начинается с простых процедур. Сначала опускают в холодную воду руки и ноги, постепенно переходя к обливанию. По мере адаптации организма увеличивают объём воды. Так что это увлечение не для всех.

Если же решили присоединиться к «моржам», то идти одному сразу в прорубь в тридцатиградусный мороз не стоит. Для комфорта участников клуба закаливания устанавливают отдельные шатры для переодевания. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС и медработники.

Автор: Дарья Шибаева