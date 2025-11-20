Запах хлеба и дрожжей, кисловатый вкус и бодрящие пузырьки. Речь, конечно, о квасе! Как делают популярный русский напиток в промышленных масштабах? А что нужно для того, чтобы приготовить его дома? Ответы уже знают участники познавательной экскурсии.

Школьники заглянули в каждый из цехов: производственный, готовой продукции, помывочный, складской. Узнали о сортах прокопьевского кваса. Самые популярные и востребованные — солодовый и хлебный. Рассказали ребятам и об условиях хранения готового напитка: в термокегах при температуре от +3 до +5 градусов, и необходимом времени брожения. Хлебному требуется два дня, а солодовому — три. Но самой увлекательной частью экскурсии стал эксклюзивный мастер-класс, где юные прокопчане самостоятельно попробовали освоить азы квасного искусства под чутким руководством специалистов.

Только квасом не ограничились. Здесь также производят лимонад и напиток из шиповника. Завершилась экскурсия вкусным угощением. Королевой застолья стала традиционная окрошка с редькой.

Автор: Эльвира Галиева