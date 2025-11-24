Your browser does not support HTML5 video.

Денис Близнецов — участник СВО с первых дней спецоперации, заряжающий артиллерийского взвода, участник освобождения Красного Лимана, Северодонецка и Лисичанска, награждённый медалью «За боевое отличие».

Сегодня Денис — участник программы «СВОи Герои. КуZбасс» под наставничеством председателя Юргинского городского Совета народных депутатов Людмилы Кузьменко. Проект помогает ему выйти за рамки личного опыта — увидеть Юргу не только как дом, но и как пространство для системных решений, где его голос может стать голосом будущего.