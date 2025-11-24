Одна на 7 тысяч человек. Уникальную девочку прооперировали оториноларингологи Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева. 10-летней пациентке устранили атрезию хоан. Что это такое и как чувствует себя юная пациентка сейчас? Узнавали наши коллеги.

Для юной Виктории это уже повторная операция. Врачи Кузбасской областной больницы им. Беляева спасли жизнь девочки второй раз. Первую тогда еще малышке сделали сразу после рождения. Форма патологии была очень опасная — заблокированы оба носовых отверстия. А это может представлять угрозу жизни малышам, т.к. только что рожденные дети не умеют дышать ртом.

С развитием и ростом ребенка может произойти рецидив. Так и случилось в жизни Вики. Девочка снова не могла дышать носом из-за полного зарощения хан. Однако врачи Кузбасской областной снова стали спасителями жизни и здоровья девочки.

Сейчас Вика чувствует себя хорошо и может дышать носом свободно. Не смотря на то, что страшное позади, врачи продолжат следить за ее состоянием и развитием.

Вику уже выписывают. Осмотр показал, что теперь ее здоровью ничего не угрожает.

В будущем Виктория хочет стать популярной. С какой сферой это будет связано – пока неизвестно. Очевидно одно – ограничений для достижения цели нет. Но, чтобы проблемы со здоровьем не возникли снова и не стали препятствием, Вика должна помогать врачам. Её ответственное выполнение их рекомендаций – тоже часть выздоровления.

Автор: Эльвира Галиева