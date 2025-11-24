Шерегеш объединяет! На открытие горнолыжного курорта приехали все: от Владивостока до Калининграда и даже Тольятти. А в первом тематическом спуске поучаствовали красны девицы в кокошниках и добры молодцы с самоварами. Подробнее в сюжете наших коллег.

Горнолыжный комплекс Шерегеш принимает всех! От экстремалов, которым подвластны снежные склоны, до любителей в русских народных костюмах, сшитых вручную.

На кузбасскую землю приехал и житель Тольятти. Начал он с самарских трасс, а сейчас планирует покорить самую высокую гору Шерегеша — Мустаг.

Шерегеш не просто точка на карте. Это место, где лыжники чувствуют себя в невесомости, а гости окунаются в деревенскую атмосферу вместе с фермой альпак.

Впервые горнолыжный курорт в Шерегеше заработал в 1981 году, когда проводили Всероссийскую спартакиаду народов. Спустя почти 45 лет на смену двум подъемникам пришли канатные дороги, а вместо 1 трассы — десятки километров пути. Не заплутать по дороге без связи и найти гостиницу или кафе поможет новый визит-центр.

Минусовая погода за окном и заснеженные дороги не остановили посетителей горнолыжного курорта. Гости ярко встретили хедлайнеров открытия сезона — группу «Фабрика».

Автор: Марина Киселева