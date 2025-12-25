Новый год — это когда важны не только подарки, но и внимание. В эти дни депутаты Кемеровского Горсовета поздравили ребят с наступающим праздником, подарив им тепло, улыбки и настоящее новогоднее настроение.

В этот день здесь нет официальных речей. Здесь стараются создать то, что сложно описать, но легко почувствовать — атмосферу дома. Ту самую, где тебя слышат, понимают и принимают. За большими столами — цветная бумага, ножницы, клей и блёстки. Ребята делают новогодние открытки своими руками. Медленно, вдумчиво, с особой серьёзностью — словно вкладывают в них свои самые сокровенные желания. Каждая открытка — маленькая история. Кому-то хочется подарить её другу. Кому-то — воспитателю. А кому-то — просто сохранить, как напоминание о дне, когда рядом были взрослые, которым не всё равно.

В преддверии Нового года депутаты Кемеровского городского Совета народных депутатов встретились с ребятами, которые сегодня растут без родительской заботы. Для них такие встречи — не просто праздник, а время почувствовать внимание и тепло.

Сегодня здесь ребята, которые хорошо учатся и уже думают о будущем. Они знают, чего хотят, и учатся идти к своим целям, несмотря на обстоятельства. Взрослые в этот день не просто поздравляют. Они слушают, улыбаются, делятся воспоминаниями, и, кажется, сами ненадолго возвращаются в детство — туда, где Новый год всегда был настоящим чудом. Новогодние подарки — как финальный аккорд этой встречи. Но главное — не в коробках и ленточках. Главное — в ощущении, что ты важен. Пусть в новом году у каждого из этих детей будет больше света. Больше поводов улыбаться. И твёрдая уверенность в том, что мечты, загаданные под Новый год, обязательно сбудутся.

Автор: Анастасия Питирнова