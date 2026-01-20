Прокопьевские фольклорные коллективы выступили на 17-ом открытом городском фестивале «Крещенский вечерок». Что на сцене делали Баба Яга, Кикимора, Кощей и каким репертуаром удивляли зрителей артисты – узнаем в следующем сюжете.

Настроение одного из главных православных праздников сразу задал коллектив «Метелица» – Чёрт на современный лад обсуждал проблемы и радости горожан, параллельно обустраивал личную жизнь Бабы Яги, пока она мечтала выйти за Кощея. А уже после на сцену вышли участники фестиваля, с песнями да колядками.

Вышли на сцену и другие коллективы — «Веселуха», «Тараторки», «Черёмушки» и «Калинушка». О жизни ангелов зрителю поведал театр посёлка Школьный, а «Заринка» со «Скоморохом» пришлись как услада для ушей со своими народными напевами. Гостям такое разнообразие и колорит пришлись по душе.

Так и закончили вечер – артисты выплеснули всю свою энергию, наплясались, напелись, а зрители этой атмосферой зарядились и ушли из зала с улыбкой на лице и бесконечными разговорами о народном искусстве.

Автор: Буянов Владислав