Кемеровские волейболисты набрали неплохой ход. Подопечные Сергея Троцкого подходят к игре с казанским «Зенитом» с победной мини-серией из двух матчей. После успешного выезда в Нижний Новгород, где был обыгран «Горький» (3:2), «Кузбасс» в минувшие выходные дома одолел красноярский «Енисей» (3:1) и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. Однако при всех последних достижениях зацепить очки в матче с действующим чемпионом страны будет невероятно сложно. «Зенит» на сегодняшний день в регулярном чемпионате потерпел всего одно поражение и приехал в Кемерово с впечатляющей победной серией, насчитывающей 14 игр.

В матче первого круга казанцы на своей площадке выиграли без особых проблем у «Кузбасса» (3:0). К сожалению, картина привычная – кемеровчане в шести очных поединках кряду (в рамках Суперлиги) получали «сухари» от «Зенита». Сегодня «Кузбасс» при родных трибунах попробует переломить эту неприятную тенденцию. Встреча с чемпионом начнется в 19:00. Матч в прямом эфире покажет телеканал «Кузбасс Первый».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)