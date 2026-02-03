Современный интернет прочно вошёл в повседневную жизнь большинства людей. Благодаря Сети мы оперативно узнаём актуальные новости, поддерживаем связь с родными и друзьями через социальные сети и мессенджеры. В последние годы активно осваивать эти цифровые площадки стали органы государственной власти, местного самоуправления и подведомственные им учреждения. Рассказываем, почему такое присутствие имеет принципиальное значение.
Известно выражение: «Кто владеет информацией, тот управляет миром». Однако сегодня недостаточно просто обладать данными – важно уметь вовремя и полно передать их аудитории. Иначе это сделают другие, причём в выгодном для себя ключе. Именно так зачастую возникают фейковые материалы и дезинформационные вбросы, которые впоследствии приходится опровергать официальным структурам. Поскольку распространение подобного контента происходит преимущественно в соцсетях и мессенджерах, именно там государственным и муниципальным организациям необходимо присутствовать для оперативного реагирования.
Однако недостаточно лишь завести аккаунт и копировать в него пресс-релизы. Ключевое значение имеет двусторонняя коммуникация: ответы на вопросы жителей, рассмотрение их предложений и обращений. Только такой подход способствует росту доверия населения к власти.
В Кузбассе сегодня функционируют тысячи так называемых госпабликов – официальных сообществ и страниц государственных органов, муниципалитетов и подведомственных организаций в популярных социальных сетях.
«Госпаблики сегодня – не только источник информации для жителей региона, но и канал взаимодействия с органами власти. Через них кузбассовцы могут оперативно решить волнующие вопросы, а власти получают обратную связь», – отметил губернатор Илья Середюк.
Для выявления и тиражирования успешных практик информационной работы и взаимодействия с населением через госпаблики в регионе был проведён специальный конкурс. Его организаторами выступили правительство Кузбасса и Центр управления регионом. В 12 номинациях было подано 475 заявок, из которых конкурсная комиссия отобрала 39 финалистов.
При оценке учитывались оформление в едином фирменном стиле, разнообразие контент-форматов, регулярность и качество публикаций, вовлечённость аудитории и другие параметры. Все победители конкурса были удостоены благодарственных писем губернатора Кузбасса.
По итогам 2025 годам победителями конкурса «Лучший госпаблик» по номинациям стали:
- «Лучший школьный паблик Кузбасса» – Зеленогорская средняя общеобразовательная школа.
- «Лучший паблик детского сада Кузбасса» – детский сад комбинированного вида № 232, г. Кемерово.
- «Лучший паблик учреждения дополнительного образования Кузбасса» – Дом детского творчества, г. Киселёвск.
- «Лучший паблик учреждения здравоохранения Кузбасса» – Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А. А. Луцика.
- «Лучший паблик учреждения культуры Кузбасса» – Новокузнецкий драматический театр.
- «Лучший паблик учреждения спорта Кузбасса» – спортивная школа, г. Ленинск-Кузнецкий.
- «Лучший паблик учреждения социальной защиты Кузбасса» – КРЦ «Фламинго», г. Кемерово.
- «Лучший паблик учреждения среднего специального образования Кузбасса» – Прокопьевский техникум физической культуры.
- «Лучший паблик администрации муниципального образования Кузбасса» – администрация Анжеро-Судженского городского округа.
- «Лучший паблик исполнительного органа Кузбасса» – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.
- «Лучший паблик структурного подразделения администрации муниципального образования Кузбасса» – Управление культуры и молодёжной политики администрации города Новокузнецка.
- «Лучший паблик подведомственного учреждения Кузбасса» – Уполномоченный многофункциональный центр Кузбасса.