Современный интернет прочно вошёл в повседневную жизнь большинства людей. Благодаря Сети мы оперативно узнаём актуальные новости, поддерживаем связь с родными и друзьями через социальные сети и мессенджеры. В последние годы активно осваивать эти цифровые площадки стали органы государственной власти, местного самоуправления и подведомственные им учреждения. Рассказываем, почему такое присутствие имеет принципиальное значение.

Известно выражение: «Кто владеет информацией, тот управляет миром». Однако сегодня недостаточно просто обладать данными – важно уметь вовремя и полно передать их аудитории. Иначе это сделают другие, причём в выгодном для себя ключе. Именно так зачастую возникают фейковые материалы и дезинформационные вбросы, которые впоследствии приходится опровергать официальным структурам. Поскольку распространение подобного контента происходит преимущественно в соцсетях и мессенджерах, именно там государственным и муниципальным организациям необходимо присутствовать для оперативного реагирования.

Однако недостаточно лишь завести аккаунт и копировать в него пресс-релизы. Ключевое значение имеет двусторонняя коммуникация: ответы на вопросы жителей, рассмотрение их предложений и обращений. Только такой подход способствует росту доверия населения к власти.

В Кузбассе сегодня функционируют тысячи так называемых госпабликов – официальных сообществ и страниц государственных органов, муниципалитетов и подведомственных организаций в популярных социальных сетях.

«Госпаблики сегодня – не только источник информации для жителей региона, но и канал взаимодействия с органами власти. Через них кузбассовцы могут оперативно решить волнующие вопросы, а власти получают обратную связь», – отметил губернатор Илья Середюк.

Для выявления и тиражирования успешных практик информационной работы и взаимодействия с населением через госпаблики в регионе был проведён специальный конкурс. Его организаторами выступили правительство Кузбасса и Центр управления регионом. В 12 номинациях было подано 475 заявок, из которых конкурсная комиссия отобрала 39 финалистов.

При оценке учитывались оформление в едином фирменном стиле, разнообразие контент-форматов, регулярность и качество публикаций, вовлечённость аудитории и другие параметры. Все победители конкурса были удостоены благодарственных писем губернатора Кузбасса.

По итогам 2025 годам победителями конкурса «Лучший госпаблик» по номинациям стали: