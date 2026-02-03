В центре «Сириус. Кузбасс» состоялось первое в текущем году заседание регионального родительского комитета. Мероприятие собрало представителей региональных и муниципальных родительских комитетов, областного министерства образования, а также профильных экспертов. На встрече обсуждались вопросы улучшения качества образования, поддержки одаренных учеников и укрепления взаимодействия между семьями и педагогами.

«Родительские комитеты — это ключевое звено в диалоге между всеми участниками образовательного процесса. Вместе мы решаем вопросы, которые волнуют детей и родителей, работаем над повышением качества образования, чтобы каждый ребенок после окончания школы мог поступить в ту образовательную организацию, которую он выбрал», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Участники заседания уделили особое внимание проекту «За честный ЕГЭ». В его рамках члены родительского комитета будут выступать в роли общественных наблюдателей во время Всероссийских проверочных работ для учеников 4-8 классов, а также на выпускных экзаменах (ОГЭ и ЕГЭ).

Одной из ключевых тем стала профориентация школьников. Для реализации этой цели в регионе расширяется сеть профильных классов, таких как инженерные, медицинские и аграрные. Также проводятся профильные смены и увеличивается количество предприятий, которые сотрудничают со школами. Реализуются проекты «На работу к родителям» и «ЕГЭ от выбора до зачисления», а также организуются экскурсии в вузы и колледжи для родителей и выпускников. Поставлена задача к 2026 году увеличить долю выпускников, которые поступают в кузбасские учебные заведения.