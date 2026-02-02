Губернатор Кузбасса Илья Середюк и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова посетили Прокопьевскую городскую больницу, где находятся подопечные психоневрологического дома-интерната. Главврач доложил об их состоянии и лечении.

По данным пресс-службы областного правительства, сейчас там находятся 21 постоялец, ещё семь человек на лечении в Новокузнецкой городской клинической инфекционной больнице.

«Из интерната в больницу переданы все планы лечения, все необходимые препараты, в том числе специализированные, в наличии. Для помощи и консультаций направляем сюда областных врачей узких специальностей», — сказал Илья Середюк.

Он поручил главврачу напрямую информировать о состоянии пациентов и обеспечить им полноценный уход.