В Кемеровском государственном университете прошел двухдневный интенсив по программе повышения квалификации для участников специальной военной операции. Мероприятие носило название «Лекторское мастерство: путь к успешному выступлению и развитию личности». Обучение прошли 40 ветеранов СВО из различных муниципалитетов Кузбасса, 12 из которых участвовали в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс». Программа была ориентирована на подготовку будущих лекторов Российского общества «Знание», которые будут работать со школьниками и студентами региона. Организаторами выступили Общество «Знание» и Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кузбассу.

В рамках курса ветераны освоили основы ораторского искусства, техники построения лекций и методы взаимодействия с аудиторией. По завершении программы участники получили удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации.

Кроме образовательных мероприятий, филиал фонда осуществляет комплексную поддержку ветеранов. В частности, ветеранам предоставляется возможность заключения социального контракта для открытия собственного бизнеса. Максимальная сумма поддержки составляет 350 тысяч рублей. Благодаря содействию фонда, ветеран спецоперации Василий Соколенко организовал социальное такси «СВОи». В рамках этой инициативы предусмотрены льготы для ветеранов, а также бесплатный проезд до госпиталей.