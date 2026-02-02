Просветительские мероприятия, коих запланировано свыше 80, пройдут до конца этого месяца во всех территориях региона. Трудовым коллективам предприятий и организаций разных сфер деятельности расскажут, как правильно рассчитать и контролировать кредитную нагрузку, на что нужно обращать внимание при оформлении кредита. Также финансовые эксперты объяснят, что делать при затруднениями в выплате кредита.

Организуют марафон «Как управлять своей кредитной нагрузкой» Минфин Кемеровской области и Региональный центр финансовой грамотности.