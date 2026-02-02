В Республике Башкортостан завершились пятые из восьми запланированных региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», организованные Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Мероприятие объединило около 500 участников из разных регионов страны, прошло под девизом «Муниципальный рост: новые драйверы развития» и стало важной площадкой для обмена опытом, выработки решений и подготовки к главному форуму, который состоится в апреле 2026 года по поручению Президента России Владимира Путина.

Среди участников глава Юргинского муниципального округа Дадаш Дадашов и глава Промышленновского муниципального округа Сергей Федарюк. Оба руководителя приняли участие в пленарных сессиях, тематических дискуссиях и выездных практиках, ознакомившись с передовыми подходами к управлению территориями.

На ключевых сессиях обсуждались вопросы экономического развития муниципалитетов, устойчивого территориального роста, управления имуществом, борьбы с теневой экономикой, межбюджетных отношений и цифровизации городского управления. Особое внимание было уделено интеграции местных инициатив с федеральными программами и роли муниципалитетов как точек роста национальной экономики.

«Наша задача в рамках региональных дней — найти решения вопросов в сфере местного самоуправления, которые позволят жителям в каждом конкретном уголке страны жить лучше, создавать условия для развития муниципалитетов и территорий», — заявил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Он подчеркнул, что выбор Башкортостана для проведения региональных дней не случаен: «В республике создана сильная база, практики и наработки, которые муниципалитеты всей страны могут перенять. Это и развитие креативных индустрий, и работа с муниципальным имуществом, и ряд других вопросов, которые мы обсуждаем на площадке».

Сопредседатель ВАРМСУ и член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила: «Президент России неоднократно подчеркивал важность активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Сегодня мы можем говорить о том, что муниципальный уровень — это ключевая точка роста национальной экономики. Именно здесь зарождается и развивается реальная инициатива, формируются условия для малого и среднего бизнеса, создаются рабочие места и улучшается качество жизни граждан. В базе ВАРМСУ уже собрано порядка 5 тысяч муниципальных практик по направлениям финансов, экономики и устойчивого развития, и работа в этом направлении продолжается».

В рамках региональных дней гости также совершили выездные практики по пяти маршрутам: «Муниципалитет инновационный», «инициативный», «креативный», «промышленный» и «прогрессивный». Участники познакомились с передовыми проектами в Уфе, Бирске, Чишмах, Благовещенске и Стерлитамаке — от ситуационных центров и индустриальных парков до креативных пространств и систем открытого взаимодействия власти и населения.

Представленные на площадке успешные практики войдут в программу III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле 2026 года. В его рамках также состоится церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной Президентом России Владимиром Путиным.

Организатором региональных дней и самого форума выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.