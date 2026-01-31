Находившийся за рулем новокузнечанин резко почувствовал себя плохо по пути с работы. Водитель затормозил и открыл дверь, прежде чем потерять сознание. Ситуацию усугубил 25-градусный мороз.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, находившиеся неподалеку сотрудники ГАИ Андрей Чувилев и Кирилл Андросов пришли на выручку. Они оказали автолюбителю первую помощь и вызвали «скорую».

«До приезда медиков вели диалог с пришедшим в себя водителем, чтобы он оставался в сознании. Затем, когда приехала «скорая», помогли его загрузить в машину, так как у него отказали ноги. Он пояснил, что целый день не ел, и на светофоре потерял сознание», – рассказали спасшие водителя правоохранители.

Автомобилист, окончательно придя в себя, поблагодарил сотрудников ГАИ за помощь и неравнодушие.

Скриншот: Ирина Волк/Telegram