Налоговики ждут декларации о доходах за 2025 год от жителей Кузбасса, получивших деньги от продажи движимого и недвижимого имущества (за исключением недвижимости дешевле 1 млн руб., иного имущества – до 250 тыс. руб. в год), выигравших в лотерею не более 15 тысяч рублей, сдающих имущество в аренду или имеющих доходы из-за рубежа. Также сведения требуются от граждан, получивших в дар не от близких родственников недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги, паи или цифровые финансовые активы, от индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающиеся частной практикой, и юристов, учредивших адвокатские кабинеты.

В областном Управлении налоговой службы напомнили, что нужно предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ по доходам за 2025 год до 30 апреля, уплатить налог – не позднее 15 июля.