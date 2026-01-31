Географические соседи «Кузбасса» по этому сезону идут весьма уверенно. После 21-го тура «Енисей» занимает 7 место с 11 победами в активе и 34 очками. Правда, в предыдущем туре красноярцы проиграли в Санкт-Петербурге «Зениту» со счетом 0:3, но до этого одержали две кряду «сухие» победы над «Оренбуржьем» и «Факелом Ямалом».

«Кузбасс» всеми силами старается избежать стыковых матчей за право остаться в Суперлиге. Для этого клубу необходимо подняться выше 15-го места, на котором сейчас кемеровчане находиться. Шаг в этом направлении был сделан в прошлом туре, когда «Кузбасс» победил в гостях «Горький» (3:2). Сегодня команда Сергея Троцкого попробует на домашней площадке закрепить успех. Игра с «Енисеем» начнется в 17 часов. По традиции прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс Первый».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)