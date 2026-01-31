После победы над «Горьким» в Нижнем Новгороде кемеровчане играл дома с оппонентами из Красноярска. «Енисей» попробовал остудить пыл хозяев, забрав стартовый сет со счетом 25:23. Однако обескуражить «Кузбасс» красноярцам не удалось. В не менее упорной борьбе команда Сергея Троцкого оставила за собой вторую партию с зеркальным счетом. Третий сет получился нервным – соперники немало сил тратили не только на волейбол, но и на споры с судьями в неоднозначных моментах. Кемеровчане показали характер, преодолев ожесточенное сопротивление гостей (28:26). В четвертой партии «Енисей» начал «плыть», постепенно отдавая «Кузбассу» преимущество. Хозяева площадки выиграли заключительный сет (25:20) и одержали важнейшую победу со счетом 3:1 в жаркой игре.

«Значимость этого матча огромная, учитывая все наши проблемы и вообще как нас штормит в этом сезоне. К тому же в Красноярске в первом круге мы никак не проявили себя. Очень рад, что мы сегодня нашему связующему Тимуру Хисматуллину помогли очень хорошим показателем на приеме. Посмотрите, как у нас раскрылись первые темпы. Надеюсь, что наши болельщики увидят еще не одну победу дома и уверенность к нам будет приходить от игры к игре», – прокомментировал тренер Кузбасса Юрий Зинько.

Следующий матч кемеровчане проведут также на своей площадке. 4 февраля «Кузбасс» ожидает тяжелейшая встреча с казанским «Зенитом».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)