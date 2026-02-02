В январе Кузбасс всколыхнули трагические события. В течение месяца в роддоме №1 Новокузнецка погибли 9 владельцев. А в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где была зафиксирована вспышка гриппа А, скончались 9 постояльцев. По словам Ильи Середюка, эти трагедии показали, что социальная сфера и система здравоохранения в регионе нуждаются в самой критической оценке и оперативных решениях.

«Прекрасно понимаю жителей, которые выражают свое мнение в соцсетях. Сложно описать это печатными выражениями. С этим нужно разобраться. Результаты проверок покажут, какие были допущены ошибки, а виновные понесут заслуженное наказание», – сказал губернатор.

Губернатор поставил задачу провести комплексный анализ работы системы оказания медицинской помощи и учреждений социальной сферы.

«Заботливое и чуткое отношение к тем, кто обращается за помощью, должно быть главным принципом работы в социальной сфере и здравоохранении. Поход в больницу не должен становиться испытанием. Люди не должны переживать за своих близких, которые находятся в соцучреждениях. Не менее важно прислушаться и поддержать медиков и социальных работников, которые каждый день честно делают свою работу», – подчеркнул глава региона.

Губернатор потребовал от чиновников неукоснительно следовать озвученным выше принципам и пообещал лично проверять их работу без предупреждения.

Видео: Илья Середюк/Telegram