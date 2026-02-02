В 83-ю годовщину победы Красной армии в одной из самых кровопролитных битв в истории человечества, ознаменовавшей начало перелома в Великой Отечественной войне, в Кузбассе проходят патриотические уроки, тематические кинолектории и выставки.

К примеру, в Кемерове открыли фотовыставку «Сталинград. Битва, которая изменила историю». Юные артисты театра детской школы искусств №19 представили спектакль о жизни детей в военном Сталинграде. В одной из школ Новокузнецка ученикам подробно об ожесточенном сражении на Волге рассказал кандидат исторических наук Сергей Пивень. В Прокопьевске воспитанники детдома «Огонек» побывали на встрече-реквиеме «И снег здесь становится пеплом», где услышали написанные на фронте стихи и отрывки из воспоминаний сражавшихся в Сталинграде красноармейцев.

Фото: пресс-служба АПК