Губернатор Кузбасса в кемеровском госпитале ветеранов войн навестил лечащихся после ранений участников СВО. Бойцы и их родственники пожаловались, что не всегда могут попасть на прием к врачам без очереди.

«Уже дал указание всем главврачам региона исправить ситуацию. Защитникам России и их близким важно уделять особое внимание. В больницах установим таблички о том, что прием проводится без очереди», – сообщил глава региона в соцсетях.

Также губернатору задавали вопросы по трудоустройству и получению водительских прав. Илья Середюк все обращения взял в работу.

Фото: Илья Середюк/Telegram